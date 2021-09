Édouard Mendy et ses partenaires, sont dans une forme éblouissante en ce début de championnat, où ils réalisent des prestations abouties. Opposés à Aston Villa ce samedi, les Blues se sont imposés largement par 3 buts à zéro avec un doublé de Lukaku (15e et 90e) et un but de Kovacic (49e). Grâce à cette victoire, Chelsea (2e, 10 pts) rejoint Manchester United (1e, 10 pts) vainqueur de Newcastle (4-1), en tête du classement.

