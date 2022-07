XALIMANEWS-Comme tout le monde le sait, Cristiano Ronaldo veut quitter Old Trafford et l’a fait savoir à ses dirigeants. Et pour cause ? Le quintuple Ballon d’Or européen souhaite rejoindre un club qui dispute la Ligue des champions. Mais, ce n’est pas tout.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy