Ce bon début de saison des Reds Devils porte la patte Erik ten Haag, selon le Daily Mail. D’après le journaliste Chris Wheeler, tout ce que touche le technicien Batave se transformerait en or. Mais, parallèlement à cette bonne entame de saison de son club, la famille Glazer est prêt à vendre le club. Et celui qui veut devenir le nouveau propriétaire des Reds Devils, doit débourser la somme colossale de 4 millions d’euros. Mais, malgré l’énormité du montant, plusieurs fonds souverains de la péninsule arabique ne seraient pas effrayés par ce chiffre, d’après le tabloïd anglais, qui ajoute que l’homme le plus riche de Grande-Bretagne et partisan de United, Jim Ratcliffe, pourrait aussi tenter sa chance.

