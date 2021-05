XALIMANEWS: Pour Guy Marius Sagna, » la justice néocoloniale ou justice » est aux services des laquais, de l’impérialisme et de leurs amis. Sur sa page Facebook l’activiste membre du Frapp/France Degage dénonce une justice à deux à deux vitesses, utilisée pour liquide des adversaire et protéger des « bandits » du régime.

« L’État néocolonial a pu trouver un audio de Clédor où il cite un certain Assane. Sur cette base, le président Macky Sall emprisonne injustement Clédor Sène, Assane Diouf et Guy Marius Sagna pendant un mois. Des audios avec les voix et noms des nervis du maire de Malicounda préparant notre agression physique sauvage et barbare à Nianing circulent partout. La justice du président Macky Sall se tait et ne fait rien », a-révélé l’activiste. .

Et Guy Marius Sagna de poursuivre: « l’État néocolonial du Sénégal a les échanges de Pape Ndiaye de Walf (discréditer un journaliste en vaut la peine) mais ne peut sortir les échanges entre Adji Sarr et Sonko, l’avocate Dior, et le neveu de Maodo Malick Mbaye de l’APR. Les 15 morts n’en valent pas la peine pour Macky Sall. Macky Sall envoie les IGE à Barthélémy Dias et pendant ce temps ses maires voleurs de terres des paysans sont libres comme l’air et promus »

« La justice néocoloniale c’est: envoyer en prison tous ceux qui critiquent l’État néocolonial du Sénégal et le laquais en chef Macky Sall et se taire et ne rien faire face aux détourneurs des ressources de ce pays », a-t-il-crié avant de témoigner son « respect et « admiration à l’endroit des magistrats, et autres officiers de police judiciaire impartiaux et qui refusent d’être de Sall fonctionnaires et exécutants de basses besognes de liquidations politiques »