XALIMANEWS-Ce dimanche au stadium Amadou Barry de Guédiawaye, se disputaient deux quarts de finales chez les Dames, Après la victoire du DUC devant ISEG Sport (22-19), le Yeumbeul HBC, pensionnaire de la division régionale de Dakar, a créé la sensation en venant à bout de la Renaissance de Tivaouane, club de l’Élite (26-25). Du coup, le club banlieusard accède pour la première fois de son histoire en quarts de finale de la Coupe nationale Dames.

Elles l’ont fait. Après avoir disposé de l’UCAD, un club voisin de la division régionale en seizièmes de finales, les « Braqueuses » de Yeumbeul nourissaient le secret espoir de scalper les filles de la Renaissance de Tivaouane, des adversaires plus huppées. Donc, un autre tour, un autre adversaire. Inébranlables, vaillantes, solidaires à souhait et pugnaces défensivement, les coéquipières de la très futée capitaine Maty Niang créditée de 4 realisations, ont réalisé le match parfait. Portée par Mame Bineta Diedhiou, Coumba Sarr, Anta Badiane et Atta Dia, créditées respectivement de 7 realisations pour la première et 4 réalisations pour chacune des 3 dernières, la formation de la banlieue dakaroise va aller à la pause avec un avantage de 4 buts (15-11). De retour aux oranges, les protégées du duo Fallou -Diaboula, vont infliger un 3-0 aux poulains de Roger Mbengue, pour étirer le score (18-11). Mais sentant la menace d’une defaite souffler, les partenaires de Sokhna Sylla (7 buts) et Maguette Ndiaye (8 buts) vont sonner la révolte pour finalement rétablir l’équilibre vers la fin (24-24), avant de passer devant, pour la première et unique fois du match (25-24). Mais, telles des grandes et sans paniquer, les coéquipières de l’épatante et précieuse Atta Dia, grâce à Coumba Sarr et Anta Badiane auteur du but décisif, vont repasser devant dans les ultimes moments et s’adjuger la victoire, pour une première qualification historique en quarts de finale de Coupe du Sénégal, où elles vont défier le DUC. Une équipe des Étudiantes, qui en première heure, a encore dicté sa loi à son homologue de l’ISEG Sport après la large victoire en championnat lors de la première journée (29-16). Cette fois çi, l’écart n’est pas si énorme (22-19), mais les partenaires de l’excellente Safietou Diatta (8 réalisations) ont maîtrisé la partie, pour s’ajuger l’un des 7 tickets qualificatifs pour les quarts de finale, malgré les activités de Mame Diarra Diagne et Owona, créditées chacune de 5 et 4 réalisations.

En attendant le match entre UGG et AFE, les 2 équipes saint louisiennes, voici les 4 affiches des quarts : Diamono/Golf, Djadji Sarr/Disso, DUC/Yeumbeul et Olympique Diourbel/V UGB-AFE