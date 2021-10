XALIMANEWS-Les Militaites de l’ASFA champions sortants, vont défendre leur titre en Finale. Les protégés de Moustapha Cissé ont disposé des Olympiens de Diourbel (31-39) et vont attendre le vainqueur de l’autre demi-finale, DUC/ISEG Sports, remise.

Pour la 3e fois de suite, l’ASFA va être au rendez vous pour l’ultime acte du championnat national Élite Hommes. Les Militaires ont acquis l’un des tickets de la finale, au cours d’une partie maîtrisée, après un début assez équilibré.

Cette demi-finale démarra sous les rythmes des chants des supporters militaires, massés en grand nombre dans les tribunes, habillés en tenues de sport et qui entonnaient des chants en l’honneur de leurs favoris, en montant des voix et battant des mains, le tout sous les battements de tam-tam, de mains expertes. Le match tarda à se débrider, déjà lors des 5 premières minutes, les 2 gardiens des 2 camps rivalisant de prouesses en annihilznt les offensives venant de chaque côté. C’est l’Olympique de Diourbel qui lança la première banderille (1-0) avant la réplique de l’ASFA (1-1), qui concédé un second but (2-1) pour monter d’un cran et mener (2-4, 3-5, 4-5), mais les Diôurbellois reviennent à 5 partout, ce qui pousse le coach militaire à prendre un temps mort. La partie s’emballa (6-6, -6-8, 9-9), avant que les Tenants, sous l’impulsion d’un Oumar Sané (5 buts à son actif) de retour dans l’équipe après une longue mission à l’intérieur du pays et qui abat un énorme travail de sape en défense comme en attaque, ne se détachent pour mener à la mi-temps avec un écart de 6 points (13-18). De retour aux vestiaires, l’ASFA, en maîtrise et en efficacité, désireuse défendre son titre après s’être faite sortir en demi-finale de Coupe du Sénégal, va hausser le rythme malgré les révoltes d’Ibrahima Diagne (6 buts) et Pathé Diop (10 réalisations), côté diourbellois. Pape Matar Baldé 9 (réalisations), Mamadou Senghor (7) brahima Diop (6) et Serigne Kosso Mbacké Faye (6) s’en donnèrent à cœur joie du côté des Vainqueurs. L’ASFA triomphe (31-39) et défendra son titre contre le vainqueur du match, DUC/ISEG Sports, remis ultérieurement à cause d’un appel de l’USC Rail, battu par l’ISEG en demi-finale.

A la fin de la rencontre, Cissé le coach de l’ASFA a donné ses impressions, « Je félicite les Gosses, ils ont fait le job d’autant plus que c’était notre unique chance de sauver notre saison, en allant en finale. Double tenante du titre en championnat, et dépossédée de sa couronne de Coupe du Sénégal, l’ASFA devait réagir et les joueurs ont été au rendez vous, encore une fois, Bravo à eux » a d’abord avancé le coach, avant de revenir sur l’apport des joueurs revenus de mission. « Comme vous pouvez le constater, nous avons pu récupérer certains joueurs comme Oumar Sané qui revient de Podor et n’a eu que 2 jours d’entraînement mais qui a quand même bien joué sa partition, de même que Khadim, qui est une nouvelle recrue et qui revenait de Bango, dont la forme reste à parfaire. Avec ces nouvelles venues, l’équipe peut s’améliorer« , a conclu le coach Double tenant du titre de champion, qui compte bien garder son dû. Revancharde, l’ASFA est bien là, pour la seule et unique occasion qui lui reste pour sauver sa saison.