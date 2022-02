XALIMANEWS-Ce week-end, dans le cadre de la 4ème journée du championnat Élite Homme, tous les ténors ont remporté leurs chocs, à l’exception de Dagana et Kaffrine, battus par Gaston Berger (24-29) et Tamba (25-26), qui ont remporté leurs premières victoires. Sinon, ISEG, DUC, ASFA et JA , ont gagné devant Gorée, Rail, Saltigué et Diourbel.

Dans la poule A, le DUC a aligné son 3ème succès de rang depuis sa défaite initiale devant Kaffrine (37-31). Les partenaires de Youssoupha Tall et Aliou Sané se sont imposés in-extremis devant le Rail de Serigne Kosso Mbacké Faye, en déplacement (31-30). Du coup, les Étudiants occupent la première place de la poule A devant l’ISEG (2e, 10 pts). Les partenaires de Cheikh Ka et Michel Diakité ont enchaîné un 2ème, succès après la défaite subie devant le DUC en 2ème journée. L’ISEG à dominé avec maîtrise l’US Gorée (28-23) et occupe la 2ème place derrière les Jaune et noir qui le devance au goal average particulier. Kaffrine (3e, 8 pts) a concédé sa 2e défaite après une brillante victoire devant Gorée la journée passée. Les Kaffrinois ont été surpris par Tamba (6e, 6 pts) qui a engrangé sa première victoire. Les Locaux qui comptent 2 victoires et 2 défaites, ont été battus d’une courte tête (25-26). L’US Gorée et le Rail, occupent à égalité de points (77) les 4e et 5e places, filant le bonnet d’âne à Tamba qui a enfin vaincu le signe indien en signant une première victoire.

Dans la poule B, le champion en titre l’ASFA, a commencé son opération remontada en vue d’accrocher l’une des 2 places qualificatives en demi-finales. Après une victoire et 2 défaites de rang, en commandos, les Militaires sont allés vaincre le Saltigué (4e, 8 pts) à Rufisque sur le score de (28-34). Du coup, l’ASFA s’empare de la 2e place avec 8 pts, au détriment de l’Olympique de Diourbel (3e, 8 pts) battu par la JA (1er, 11 pts) qui s’est adjugée le derby face aux Baol-Baol (38-32). Portés par Mohamed Touré, Éric Sagna, Thiendella Mbodj, crédités de 8, 7 et 6 buts chacun et sous la houlette du futé El Hadj Abdoulaye Mboup (4 buts), les Bleus-blancs ont écœuré Ibrahima Diagne (7 buts), Pathé Diop (6 buts) et Pape Alioune Diouf (5 buts). Ces 2 derniers n’ont pas eu leurs rendements habituels, ce qui a été déterminant dans la défaite des visiteurs. L’Olympique de Diourbel avec ce second revers est rétrogradé en 3e position derrière l’ASFA. Enfin dans le nord, Dagana (5e, 7 pts) après un brillant départ avec un nul face au Saltigué et une victoire de prestige devant le champion ASFA, vient de concéder une deuxième défaite d’affilée. Un revers subi à domicile face à la lanterne rouge Gaston Berger (6e, 6 pts), qui vient de remporter son premier succès après 3 défaites. Les Visiteurs se sont imposés sur le fil (24-29).

ADVERTISEMENT

Résultats 4ème journée Championnat Élite Hommes

Poule A : ISEG/Gorée (28-23) Kaffrine/Tamba HBC (25-26) USC Rail/DUC (30-31)

Poule B : Saltigué/ASFA (28-34) JA/Ol. Diourbel (38-32) Dagana/Gaston Berger (24-29)