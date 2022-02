La Côte d’Ivoire demeure le 1er client de la France dans la sous-région et le 2ème en Afrique subsaharienne, avec des ventes françaises à hauteur de 1 381,7 millions d’euros, soit une hausse de 22,7% tirée en grande partie par les produits des industries agroalimentaires (+39,5%). Dans la foulée, la même source indique que le Sénégal conserve sa place de 2ème client avec des ventes françaises estimées à 813,7 millions d’euros, en légère progression de 1,6%. Les principaux produits exportés par la France vers l’Uemoa sont les produits des industries agroalimentaires qui représentent 19,4% du total des exportations, les produits pharmaceutiques 14,5% et les machines industrielles et agricoles 12,5%. A noter que les ventes de matériels de transport ont enregistré la meilleure progression avec 30,4% à 204,4 millions d’euros, boostées par les achats ivoiriens qui représentent plus de 50,4 millions d’euros.

