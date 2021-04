Après plus d’un an sans compétitions, pour causes de pandémie du Covid-19, les handballeurs et handballeuses vont devoir à nouveau s’adonner à leur sport favori, pour le grand bonheur des férus de ce sport. Pour cette reprise tant attendue, une nouvelle formule a été arrêtée par la Fédération Sénégalaise de Handball dans le but de déterminer les champions.

