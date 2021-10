XALIMANEWS-Ce samedi 16 octobre au stadium Iba Mar Diop, les férus de handball ont assisté à une belle finale entre Disso et Diamono. Une rencontre remportée par l’équipe de Wakhinane Nimzatt au terme d’une belle partie, longuement dominée par les partenaires de Sokhna Ndoye qui finiront par céder sous les coups de boutoir d’Astou Ndiaye et compagnie.

La finale du Championnat Élite 2021 a vecu, avec le sacre de Disso équipe chère au président de la Ligue de Dakar de Handball, Demba Baldé par ailleurs président du club vainqueur. La rencontre s’est disputée devant un nombreux public, coloré et bon enfant, à l’image des supporters des 2 camps, vêtus en tee-shirts orange pour ceux de Disso positionnés sur le flanc droit de la tribune attenante au terrain de football, et blanc-bleu pour pour Diamono et logés dans la partie gauche, qui chantaient et dansaient aux rythmes des assicos. Et pour cette saison, jamais Disso n’a été autant malmené que lors de ce derby 100% Guédiawaye.

Ce choc de la banlieue à démarré sur les chapeaux de roue, pas de rounds d’observation. Diamono allume la première mèche par Marème Diène Bébé (0-1), mais Disso réplique par Astou Ndiaye (1-1), le public exulte et le match est lancé. Les Bleues reprennent l’avantage puis Sokhna Ndoye porte le score à (1-3). Diamono est devant, mais Aissatou Mané revient à moins un (2-3). On jouait la 6e minute et Disso concède coup sur coup 2 fois 2 minutes et à la 8e minute, (2-4) en faveur des protégés de Moussa Sy. Maimouna Faye prend une 3e 2 minutes pour Disso et l’adversaire mène 5 à 3. Astou Ndiaye parvient à rétablir l’équilibre (5-5, 11e). Mais, fringantes, incisives et portées par leurs 2 têtes de file Bébé et Sokhna Ndoye, les joueuses de Diamono contrôlent la partie (5-7, 6-8) et vont même jusqu’à mener à 4 points (6-10) avant que la virevoltante et talentueuse coqueluche de Disso, Astou Ndiaye, ne fasse revenir son équipe à moins 2 (8-10, 23e). Le premier temps mort est demandé par coach Chérif Tall des Oranges (24e), Moussa Sy de Diamono lui emboîte le pas (25e). Diamono est mieux dans cette première période, les joueuses réussissent tout ce qu’elles entreprennent et Awa Cissé la gardienne du temple de Diamono fait son show en écœurant Aissatou Mané et compagnie sous les vivats du public tombé sous le charme de la frêle et talentueuse jeune. Disso ne veut pas se faire trop distancer et Simone Ndiaye entrée en jeu ramène ses partenaires à moins un (10-11, 28e) avant que Aissatou Mané ne rétablit l’équilibre (11-11), sous les cris de ses supporters. Et pour la première fois du match, Disso prend l’avantage par Marème Ly Maya (12-11, 28e). Fatou Kiné Ndiaye permet à Diamono de recoller au score (12-12), puis de mener (12-14) après un 7m de Marème Diène. Finalement la mi-temps est sifflée sur cette avance des Bleues sur les Blanches, par un écart d’un point (13-14). Tout restait à jouer.

En seconde période, les choses reprennent comme elle avaient démarré, c’est à dire avec rythme et cadence, (14-14) puis (14-15) faveur Diamono, (15-16) sur une réalisation en déséquilibre de Bébé, le temps qu’Aissatou Mané raté un 7 mètres et Sokhna Ndoye d’une sublime feinte adresse une passe à son numéro 7 pour le (15-17). Diamono n’est pas prêt de lâcher l’affaire et quand sa gardienne Awa Cissé réussit des prouesses ça devient compliqué pour l’adversaire. Mais, ce Disso ne semble pas résigné. Toujours ce chassé croisé, mais en faveur de l’équipe du quartier Cheikh Wade (17-19, 45e). Marème Ly intenable parvient à égaliser pour ses partenaires (19-19, 47e) et Astou Ndiaye guide ses partenaires, devant (20-19). Pour la seconde fois du match, les joueuses de Wakhinane sont devant, pour ne plus être rejointes au score. Coach Chérif Tall, grâce à sa défense 0-6, a permis à son équipe de contenir puis renverser ces accrocheuses et talentueuses jeunes pousses de Diamono. Astou Ndiaye et Aissatou Mané, créditées de 7 réalisations chacune, font sauter le verrou adverse et les Championnes de 2016 peuvent finirent en roue libre et remporter le titre sur le score de (22-26). Cinq ans après, la bande à capitaine Ndawa Dièye marche sur les traces de la cuvée 2016. Soda Cissé, Fatou Sylla et Aida Seck, peuvent être fières de leurs jeunes sœurs.

Mais, faut aussi rappeler, que Disso n’a jamais été autant malmené cette saison que lors de cette finale.

Aissatou Mané de Disso a décroché le titre de MVP et pour la Meilleure gardienne la palme est revenue à la jeune et talentueuse Awa Cissé de Diamono.

ÉQUIPE DE DISSO DE GUÉDIAWAYE CHAMPIONNE SÉNÉGAL 2021

AISSATOU MANÉ (DISSO) MVP DE LA FINALE



AWA CISSÉ (DIAMONO) MEILLEURE GARDIENNE

Finale Championnat Élite Dames 2021

Samedi 16 octobre 2021 au stadium Iba Mar Diop

Disso/Diamono 26-24