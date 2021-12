Cheikh Bakhoum a demandé aux populations de se rapprocher et de s’approprier ce lieu pour pouvoir bénéficier de tous ses services mais aussi de tout l’accompagnement des agents conseillers qui sont sur place. » Ces espaces permettront comme il se le doit d’impulser un nouveau visage de la bonne gouvernance avec plus de transparence et de célérité dans la délivrance de services et d’actes administratifs » souligne le Directeur de l’ADIE. Moussa Mbodji, l’adjoint au préfet de Diourbel a magnifié quant à lui la mise en place de cette unité qui va permettre de faciliter les tâches quotidiennes de l’administration.

Cet espace abrite également un pôle – emploi pour les jeunes et les femmes et est doté d’un programme de 450 milliards pour permettre aux jeunes et aux femmes de disposer de formation et de financement pour leurs activités économiques » a – t – il expliqué.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy