Ce samedi, Mbagnick Ndiaye (+100 kg), Modou Fall (-100 kg) et Abderahmane Diao (-90 kg) seront en piste. Ce dernier est le 2e sénégalais le mieux classé au classement mondial, en 59e position comptant 782 points, et sur qui repose beaucoup d’espoirs de médailles. S’il parvient à s’imposer, il pourrait décrocher son ticket pour les JO. De son coté, Mbagnick Ndiaye, chez les plus de 100 kg, double champion d’Afrique, sera en piste et pourra en cas de sacre devenir le premier sénégalais à avoir réussi le triplé.

Par contre, Maodo Malick Ndiaye et Gorgui Sarr, chez les moins de 73 kg ont été éliminés au 1er et 3e tour et Aboulanding Diatta (-81 kg) tomba en quarts. Chez les dames, Khadidja Sonko (-70 kg) et Kadessa Tounkara (-63 kg) ont été sorties d’entrée.

