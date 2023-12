« Maham Diallo qui donne les autorisations de visite, je suis resté à l’attendre pendant 2 heures de temps. Dès son arrivée il est passé devant moi dans la salle d’attente, se renfermant dans son cabinet sans avoir le courage d’en ressorti, après m’avoir salué », a d’abord fustigé Mimi Touré au micro des journalistes. L’ancienne collaboratrice de Macky Sall de faire savoir qu’« En tant qu’ancienne garde des Sceaux, on lui a notifié de laisser sa piece d’identité ». Ce qui l’a poussé à écrire une lettre pour lui dire que le « le Sénégal n’a plus une élégance républicaine, car c’est moi qui était sa patronne lorsque j’étais Garde des Sceaux ». Très amère, la militante des droits de l’homme qui , « Si vraiment vous allez pas me donner le permis, ayez le courage de me dire, Madame l’ancienne Garde des Sceaux, voilà les raisons pour lesquelles, je ne peux vous délivrer le permis de visite pour Ousmane Sonko. Donc encore une fois, c’est une régression démocratique« . « Abdoulaye Wade en son temps il était souvent condamné, mais on permettait aux gens d’aller lui rendre visite », a t-elle rappelé.

