«Je pense que Sonko est une personne très humble. Il a préféré se déplacer parce que je suis son aîné. On a discuté des problèmes de la jeunesse au Sénégal, du secteur privé, de la vision qu’on a. Quand j’étais dans le Gouvernement, je me retrouvais dans sa vision. Je suis décidé à l’accompagner pour 2024 et pour les Législatives. Chacun est libre de s’engager dans le Parti qu’il veut. Moi, je me considère aujourd’hui comme membre de Pastef parce que je partage sa vision», déclare-t-il dans les colonnes du journal.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy