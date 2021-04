XALIMANEWS-Ce vendredi 09 avril, sous la présidence de M. Idrissa Seck, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a clôturé sa première session ordinaire de l’exercice 2021 ouverte le 23 février. Il a été adopté, à l’unanimité l’avis sur le thème “Inondations et assainissement” et le Rapport général 2020.

Conformément au calendrier général et en vertu du décret n° 2021-235 du 16 février 2021, Son Excellence Monsieur Idrissa SECK, Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a présidé, vendredi 09 avril 2021 à 10 heures, la clôture de la première session ordinaire de l’année 2021 de ladite institution, tenue du 23 février au 09 avril 2021 en visioconférence, en raison des restrictions sanitaires liées à la Covid-19.

Le Conseil Économique, Social et Environnemental a adopté à l’unanimité l’avis sur le thème « Inondations et assainissement» et le Rapport général 2020 portant sur la pandémie de la Covid-19 et ses effets sur le système de santé du Sénégal. Il donne par ailleurs des réponses économiques, sociales et éducatives de riposte contre la Covid-19.

Auparavant, le Président du Conseil économique, social et environnemental a conduit la dernière audition de cette première session ordinaire, en présence du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, sur le thème de la saisine présidentielle « Inondations et Assainissement ».

Il a également mené jeudi 8 avril 2021, l’avant-dernière audition de cette première session ordinaire en présence du ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations Professionnelles et des Relations avec les Institutions, M. Samba Sy, et du secrétaire général du ministère de la Jeunesse, Mor Khoudia Guèye, sur le thème de la saisine présidentielle « Émigration et Emploi des jeunes ».

La session de clôture de l’Assemblée consultative a enregistré le quorum nécessaire ainsi que la participation de Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’assainissement.

Pour le premier thème « Emploi et Émigration », les travaux des conseillers économiques, sociaux et environnementaux se sont déroulés au sein de l’inter-commission dirigée par l’Honorable Conseiller ModyGuiro, 2ème Vice-Président du CESE, et composée par les quatre commissions suivantes:

– la commission de la Jeunesse, de l’Education, de la Formation, de l’Emploi et du Travail ;

– la commission de la Santé et des Affaires sociales ;

– la commission du Genre, de l’Equité et de la Bonne Gouvernance ;

– la commission de l’Economie, des Finances, du Commerce et de la Conjoncture.

Pour le second thème « Inondations et Assainissement », les conseillers économiques, sociaux et environnementaux ont travaillé au sein de l’inter-commission dirigée par l’Honorable Conseiller Me Amadou Moustapha Ndiaye, 3ème Vice-Président du CESE, et composée par les deux commissions suivantes :

– la commission du Cadre de vie, de l’Environnement et du Développement durable ;

– la commission du Développement territorial et local.

Au cours des débats, le président du Conseil Économique Social et Environnemental a remercié le ministre de l’Eau et de l’assainissement pour sa disponibilité et l’a félicité pour ses remarquables contributions aux travaux du CESE.

Son Excellence Monsieur Idrissa Seck a renouvelé ses félicitations et ses remerciements à toutes celles et à tous ceux qui ont pris part aux séances d’audition et ont apporté leurs contributions particulièrement Dr Oumar Cissé, Directeur de l’Institut Africain de Gestion Urbaine et Dr Bécaye Sidy Diop, Expert en valorisation des boues de vidange.

Le Président du CESE a félicité les présidents, les rapporteurs et les membres des deux intercommissions, «Émigration et Emploi», «Inondation et assainissement» pour l’excellente qualité du travail accompli. Ils ont réussi, dira-t-il, « à tenir 20 séances d’audition d’acteurs concernés par les deux thématiques et formulé des avis de haute facture qui ne manqueront pas d’être exploités par le Gouvernement sous l’autorité du chef de l’Etat. »

Son Excellence Monsieur Idrissa Seck a également associé à ses félicitations la présidente, le rapporteur et tous les membres de la commission de synthèse du Rapport général des travaux de 2020 présenté par le rapporteur de ladite commission Madame Marie Bâ, par ailleurs Expert-comptable.

La Direction de la Communication

Vendredi 09 avril 2021