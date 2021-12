« Créé en 1998 le groupe de rap BDB à toujours été distingué du fait de sa particularité, sa constance et surtout son respect envers son public pendant plus de 20ans dans le rap Galsen », a déclaré Rimo manager du groupe de rap BDB lors de la conférence de presse ce vendredi pour la présentation de leur album. Le manager d’affirmer, « 20 ans durant lesquels le groupe s’est forgé de courage et de persévérance, 20 ans durant lesquels, le groupe est resté droit dans ses bottes, et n’a jamais accepté de suivre la tendance au détriment de ses convictions artistiques. Dans cette dynamique, le groupe a évolué au fil des années en accumulant de l’expérience bonnes comme mauvaises. Le groupe a su surmonter toutes les difficultés pour enfin sortir son premier album dénommé Darsu ». Il ajoute, « Darsu qui signifie leçon dans la langue arabe est un projet qui vient apporter de la lumière dans le Game, pour conscientiser la jeune génération et transmettre toute l’expérience accumulée durant ces 20ans ». « Avec des sons remplis de leçons et de messages, Darsu répond aussi aux nombreuses questions que les gens se posent au sujet de BDB. Dans cet album, vous y trouverez du tout en termes de création artistique », a-t-il promis. « Nous vous invitons vivement à l’acheter et à l’écouter car vous n’allez pas le regretter. L’album coûte 6600f et il se trouve dans toutes les plateformes légales de streaming », conclut-il.

