Bref, autant de questions qui devraient être au cœur de ses préoccupations en perspective des solutions définitives qui permettront à la population de mieux faire face à cette deuxième vague de la covid19. A vrai dire, l’on s’attendait plus à un discours qui donnerait espoir, qui inviterait les concitoyens à tenir bon, à s’engager, à renforcer notre système de santé et à construire plus d’hôpitaux et les doter de plus de logistiques afin de faire face à de pareilles situations à l’avenir. Mais hélas, le président politicien a des objectifs personnels pour lui et son clan, reléguant toujours au second plan les priorités des Sénégalais.

