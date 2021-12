On a plus d’information concernant les cas positifs au variant Omicron au Sénégal. Il s’agit de trois personnes qui étaient à Dakar dans le cadre du 36 ème Congrès de la société d’anesthésie-réanimation d’Afrique francophone. C’est ‘’SourceA’’ qui a donné ces précisions dans sa livraison de ce lundi, cette rencontre avait eu lieu du 24 au 25 novembre au niveau du Musée des civilisations noires Le journal de préciser que la rencontre a été ouverte par le ministre de la Santé et de l’Action sociale. Et les organisateurs ont été, reçus par président de la République. Par ailleurs, le Quotidien rapporte que les personnes testées positives ont toutes été vaccinées et ne présentent aucun symptôme.

