Un jeune artiste rappeur me confie : « Ces sénégalais là n’ont peur que de deux personnages: Meuwti, parce qu’il mène à la mort, et Adamo, parce qu’il tue toute dignité chez l’individu aux yeux des autres. » Un autre, habitant Dakar et ayant vécu une trahison atroce, m’avoue ne même plus vouloir parler la langue wolof : » Le wolof est une langue d’escroc. Il est basé sur des suppositions. C’est après avoir fait exprès de vous faire du mal qu’ils vous diront « fogoone na », « dama yakaroone », « deifei woone na »…

Au Sénégal, il y’a le thé, le riz au poisson et…les rumeurs, c’est à dire des inventions sans significations réelles pour assaisonner des discussions. Et, une fois le plat servit, le dessert prend des élans de « Sénégal Dougnou soss, dagnouye yokk » (Au Sénégal, la tendance est à l’exagération et non au mensonge). Une philosophie venant on ne sait d’où, mais servant de boucliers à ceux qui forgent les rumeurs. C’est qu’au pays des rumeurs, les menteurs sont rois.

