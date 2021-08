Selon le service de presse du ministère des Affaires étrangères ukrainiens, il s’agissait de la première conversation téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères de l’Ukraine et du Sénégal dans l’histoire des relations bilatérales. « L’Ukraine considère le Sénégal comme l’un de ses partenaires importants en Afrique de l’Ouest. Nous sommes intéressés à ouvrir un nouveau chapitre dans les relations bilatérales afin de les amener à un niveau dynamique. Tout d’abord, nous parlons de domaines aussi prometteurs que le commerce et l’éducation. « , a déclaré Kuleba. Kuleba a également souligné l’intérêt de l’Ukraine à augmenter le nombre d’étudiants sénégalais. Il a suggéré d’établir des contacts directs entre les établissements d’enseignement supérieur spécialisés, en particulier dans des domaines de formation tels que la production pétrolière et gazière et l’agriculture. A titre indicatif : en 2020, les échanges bilatéraux de marchandises entre l’Ukraine et le Sénégal s’élevaient à 85,65 millions de dollars. Au premier trimestre 2021, le volume des échanges de biens et de services s’élevait à 37,18 millions de dollars Par ailleurs, Dmytro Kuleba a invité Aïssata Tall Sall à se rendre en Ukraine dès que la situation épidémique s’améliorera.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy