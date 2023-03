« Demain (aujourd’hui), nous irons dans les locaux de l’instance dirigeante pour rencontrer la commission médicale du CNG. Après, nous en saurons plus clair », a-il d’abord réagi avant d’ajouter que son poulain « va déposer dès que possible son certificat de guérison. Ca pourrait être dans les prochains jours car aujourd’hui (hier), il s’est rendu chez le médecin pour les derniers réglages ». Donc on peut admettre que le choc entre Pikinois et Fassois va se tenir prochainement.

« Compte tenu de votre devoir de respecter vos obligations contractuelles envers le promoteur pour la tenue du combat Ama Baldé/Gris Bordeaux, je vous recommande de bien vouloir accompagner votre lutteur auprès du président de la commission médicale du CNG pour des examens medicaux et une suite à donner », peut -on lire dans la correspondance du CNG adressée à Abdou Bakhoum et relayée par Sunu Lamb. Le manager du fils de Feu Falaye Baldé de confirmer avoir reçu la correspondance et informe.

