En effet, le Lion de Guédiawaye, tombeur de Yekini, a durant sa riche carrière disputé 3 sorties durant le mois de juillet, toutes soldées par des victoires. Balla a battu Boy Seye (30 juillet 2006), Issa Pouye (29 juillet 2007) et Tyson (31 juillet 2011). Au vu de ces résultats, on peut dire que le mois de juillet porte chance au fils de Feu Double Less. Battu 2 fois par Eumeu Sène, le Lion de Guédiawaye peut compter la spirale positive qui le poursuit lors de ses sortie en mois estival. Et si cette fois ci serait la bonne. Attendons pour voir.

