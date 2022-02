Omar Ndiaye déféré par la Division des Investigations Criminelles pour escroquerie et usurpation de fonction suivant Procès-Verbal No 345 /DIC/BAG du 22/05/2017 est né à Dakar et condamné le 30 mai 2017 à 2 ans dont 1 ferme pour association de malfaiteurs, escroquerie et usurpation de fonction. Il a été gracié le 4 avril 2018 par le Président Macky SALL.

