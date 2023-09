XALIMANEWS: Au Mali, un avion militaire s’est écrasé samedi matin lors de son atterrissage à l’aéroport de Gao, dans le nord du pays. D’après l’AFP, une source aéroportuaire affirme que les causes de ce crash sont encore inconnues, mais elle craint un bilan humain lourd. Il s’agit d’un avion qu’utilisent les Forces armées maliennes et leurs supplétifs du groupe Wagner. Aucune communication officielle n’a été diffusée samedi soir. Ce crash arrive dans un contexte de reprises des combats entre les forces maliennes d’une part et les groupes armés djihadistes et les ex-rebelles du nord du Mali.

