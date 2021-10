Enseignant a la mosquée des « Ibadous » (salafistes), située sur l’avenue Malick Sy, le jeune homme avait loué sa chambre meublée a la dame Anna Ndiaye. Cette dernière qui avait transformé la pièce en lieu de débauche, y accueillait des filles de joie. Pour ferrer le maximum de clients, la proxénète et son acolyte faisaient des annonces accompagnées d’images pornographiques sur le net. Ayant constaté des va-et-vient incessants sur les lieux, les limiers s’y rendent et interpellent les mises en cause. Au même moment, ils saisissent 42 paquets de préservatifs et des lubrifiants dans la chambre.

