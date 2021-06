Un passage qui devrait satisfaire également l’Arabie Saoudite, déjà condamnée par le Parlement européen, en 2018 et 2019, pour les violations des droits des femmes. Et en février 2021 les eurodéputés ont invité les 27 à cesser de vendre des armes au royaume wahhabite et aux Emirats arabes unis. Cependant, le Parlement arabe, dans son plaidoyer pour le Maroc, a évité de défendre la marocanité de Ceuta et Melilla, alors que dans sa résolution, le Parlement européen a considéré Ceuta comme « frontière de l’Union Européenne ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy