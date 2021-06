On le sait, depuis la nuit des temps, les championnats du monde de tout et n’importe quoi existent. Évidemment, tout a commencé avec le sport où toutes les disciplines organisent un évènement mondial pour déterminer qui est le plus fort. Si l’aspect personnel est important pour certaines disciplines, le plus glorifiant est évidemment de représenter sa nation et d’entendre son hymne à la fin de la compétition. Mais depuis plusieurs années maintenant, de nombreux sports se sont développés, tous plus fous les uns que les autres, avec leur compétition mondiale.

Le premier que l’on peut vous présenter s’appelle, tout simplement : le championnat du monde du vrai tennis. En clair, celui que l’on connait tous aujourd’hui, où Federer, Nadal, Djokovic et tant d’autres brillent de nos jours, est le « faux » tennis. Sport original dont le tennis moderne est un dérivé, le “vrai tennis” est devenu populaire au 16e siècle en Angleterre. Le Roi de l’époque, Henri VIII, était d’ailleurs un joueur passionné. Il est important de savoir que la catégorie simple messieurs est considéré par les historiens comme le premier championnat du monde, tous sports confondus. Comme le rapporte l’enquête de Bwin, le premier tournoi remonte au XVIIIème siècle, et plus précisément en 1740. L’organisation de ce vrai tennis est simple : le jeu se joue en intérieur, sur une surface dure qui comporte plus de marques qu’un court de tennis moderne. Les règles sont également plus complexes. Ce sport est encore plus particulier puisque les champions en titre, homme et femmes, sont mariés et ont remporté 29 titres à eux deux en simple et en double.

Si on vous parle d’un rassemblement de plus de 100 nations, une vingtaine de sport, des milliers d’athlètes, la conscience collective fait directement le rapprochement avec les Jeux Olympiques. Pourtant, une autre compétition rassemble autant de monde : les jeux mondiaux militaires. Organisé pour la première fois en 1995 pour les sportifs militaires, cette compétition a, comme les JO, une version été et hiver. En 2019, lors du dernier événement estival, il y avait 316 épreuves dans 27 sports, avec la participation de plus de 9 000 athlètes de plus de 140 nations.

L’un des sports les plus spectaculaires et peut-être les moins connus est le hockey subaquatique. Après le hockey sur glace, très réputé mondialement surtout en Russie, Finlande, Etats-Unis et Canada, puis le hockey sur gazon en Argentine, au Portugal, en Asie, les amoureux du palet ont exporté le sport sous l’eau. Inventée dans les années 1950, la discipline oblige donc les sportifs à déplacer le palet tout le long du terrain, dans une gigantesque piscine. Les équipes sont formées de 6 joueurs avec quatre remplacements en rotation. Les hockeyeurs ne doivent utiliser qu’un masque et un tuba pour respirer, et doivent donc développer des facultés d’apnées énormes. D’autant plus que leurs crosses ne font que 35 centièmes de long… Toutes ces compétitions méritent, assurément, un sacré coup de boost dans les médias et à la télé puisque les sports représentés sont intéressants, extraordinaires et ne comptent que sur les passionnés et l’héritage pour continuer d’exister !