XALIMANEWS : L’ancienne présidente du Conseil Economique Social et Environnemental ne semble pas perturbée par l’envoi annoncé d’une mission de l’Inspection générale d’Etat pour fouiller sa gestion et celle de son prédécesseur Aminata Tall. Interrogée par Le Quotidien, Aminata Touré affirme ne pas être au courant d’une telle mission. Et de toute façon, ajoute l’ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), «on l’attend avec sérénité».

