Au lieu de débuter le 21 novembre prochain, la compétition commencera le dimanche 20 novembre. Un changement qui va permettre au Qatar de jouer le match inaugural face à l’Equateur. La décision sera officialisée plus tard ce mercredi par la FIFA selon les informations transmises à RMC Sport. Dans le cadre de ce changement, le match Pays-Bas – Sénégal serait déplacé de 13H00 heures locales (10H00 GMT) à 19H00 (16H00 GMT). « C’est un meilleur créneau pour les deux équipes en termes de diffusion à la télévision et pour d’autres secteurs », a expliqué la source. Une cérémonie « spectaculaire » Le match d’ouverture devait normalement opposér le Sénégal aux Pays-Bas mais la cérémonie d’ouverture officielle était quand même prévue en marge du match entre le Qatar et l’Equateur plus tard dans la soirée du 21 novembre.

