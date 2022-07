Les membres de l’Association des banques de l’Afrique de l’Ouest (Abao) « seront les instruments opérationnels majeurs pour la mise en œuvre » de la feuille de route concernant les projets de Monnaie unique et de Système de paiements et de règlements de la Cedeao. L’idée est du ministre sénégalais en charge des finances et du budget représenté ce jeudi à l’ouverture de la 76ème réunion ordinaire de l’Association des banques de l’Afrique de l’Ouest (Abao) qui se tient à Dakar (Sénégal) du 7 au 8 juillet.

« Les projets monétaires et bancaires, structurants l’intégration régionale, avancent à grands pas, sous l’impulsion de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Cedeao, du Conseil des ministres et grâce à l’efficace action de sa Commission : la monnaie unique et le Système de paiements et de règlements. », a dit d’emblée Ange Constantin Mancabou, coordonnateur de la Direction générale du secteur financier et de la Compétitivité au Ministère des Finances et du Budget.

S’exprimant au nom du ministre des finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo, il a indiqué que « l’Abao, membre du -Groupe secteur privé de la Cedeao- est naturellement impliquée dans cette feuille de route, puisque vos membres seront les instruments opérationnels majeurs pour sa mise en œuvre ».

En outre, ajoute-t-il, dans la foulée, en tant que point de jonction entre les institutions et organisations étatiques et les systèmes bancaires et financiers de la sous-région, l’Abao est appelée à jouer un rôle pivot. En effet, selon lui, la réussite d’une intégration harmonieuse de nos économiques, dans un environnement macro-économique monétaire, bancaire et financier unifié, stable et sécurisé requiert une concertation permanente des différents acteurs et leur coopération dans tous les domaines, en particulier au niveau du secteur bancaire et financier.

A cet égard, le représentant du ministre du ministre des Finances et du Budget rapporte que ce dernier dit avoir conscience des actions entreprises auprès des chefs d’Etat pour consolider et accroître la place de l’Abao dans le fonctionnement des instances de la Cedeao et ramener les banques et établissements financiers membres de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l’Uemoa (Fapbef-Uemoa) au sein de votre association.

Selon M. Mancabou, le ministre porte un regard attentif à « vos démarches de consolidation du monde bancaire et financier de la sous-région, à travers les actions initiées pour faire adhérer à votre association les Bourses des valeurs régionales et nationales, les Sociétés de gestion et d’intermédiation ainsi que les Systèmes financiers décentralisés de la Cedeao ».

Dans le même sillage, il ajoute qu’il est convaincu que l’accentuation de la collaboration entre, d’une part, les Etats et les banques centrales, les banques primaires, les établissements financiers, les banques de développement, d’autre part, aboutira à l’émergence d’un espace économique fortement intégré dans un environnement macro-économique viable et un système bancaire et financier performant.

Par ailleurs, Ange Mancabou confie que le ministre des finances et du budget loue la volonté qui commence à poindre, au niveau de certains membres de l’Abao, de reprendre l’organisation annuelle du forum des directeurs généraux des banques de la Cedeao. Cet espace de dialogue fécond contemporain de la création de l’Abao, rappelle-t-il enfin, a eu à accueillir, régulièrement, les chefs d’Etats et de gouvernement mais également des personnalités éminentes du monde économique, monétaire, bancaire, financier et universitaire de la sous-région.