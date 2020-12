XALIMANEWS -Comme à l’accoutumée, le pape François a adressé un message universel, ce vendredi, jour de Noël marquant la naissance du Christ. Dans un contexte de pandémie, chef de l’Eglise catholique s’est exprimé à travers une vidéo, à l’intérieur du palais apostolique. Le pontife appelle à l’union face à ce « moment historique, marqué par la crise écologique, et par de graves déséquilibres économiques et sociaux aggravés par la pandémie « .Pour y faire face, il a souhaité que soit mise en œuvre une fraternité « non pas faite de belles paroles, d’idéaux abstraits, de vagues sentiments », mais « capable de faire rencontrer l’autre différent de moi » et d’« en prendre soin même s’il n’est pas de ma famille, de mon ethnie, de ma religion » rapport le monde. Ainsi, le pape a souhaité que cette disposition d’esprit s’étende « à ceux qui ont des responsabilités politiques et de gouvernement » afin qu’ils s’engagent dans « une coopération internationale renouvelée ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy