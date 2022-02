Xalimanews: L’inauguration du nouveau stade de diamniadio quelques jours après le premier sacre du Sénégal à la CAN 2021 au Cameroun a réuni plusieurs personnalités du football Africain, quelques chefs d’Etats du même continent et le président Turc Recep Tayyip Erdo?an. Une occasion pour l’ancien capitaine des lions indomptables du cameroun et actuel président de la fédération Camerounaise de Football Samuel Eto’o de magnifier la marche de l’Afrique vers l’excellence « Ce fut un honneur de pouvoir assister à l’inauguration du plus récent stade de classe mondiale du Sénégal et aux célébrations de la victoire de la CAN. C’est beau de voir comment l’Afrique continue de se développer et de viser l’excellence. Félicitations au président @macky_sall et au peuple sénégalais pour cette incroyable réalisation. Une victoire pour n’importe quelle nation africaine est une victoire pour tout le continent. #AFCON2021 #Sénégal » a t-il écrit sur sa page facebook.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy