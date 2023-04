XALIMANEWS: Le camp présidentiel, à l’exception de quelques responsables qui ont préféré envoyer des émissaires, a tenu une grande rencontre, présidée par le coordonnateur départemental de Bby, El Hadj Omar Youm. Une occasion pour le patron de l’Apr dans le département, de revenir sur les sujets d’actualité, particulièrement la sortie du président du parti Rewmi…Une sortie que le maire de Thiadiaye a vivement condamnée dans la démarche, avant de demander au patron de Rewmi, de tirer toutes les conséquences de sa déclaration. « Nous avons pris acte, ça ne nous surprend pas de l’homme. Nous avons senti venir à travers sa démarche pour aboutir à cette déclaration malheureuse. Il est libre et tout à fait normal en tant que leader et patron de parti politique de déclarer sa candidature, mais c’est la démarche qui est malheureuse. Par respect aux Sénégalais et leaders de Bby, personne n’a voulu déclarer sa candidature y compris le président Macky Sall pour ne pas se voir dans un manteau de candidat aux présidentielles. Chacun des leaders aurait pu présenter sa candidature, mais pour l’attachement à l’unité, s’est abstenu. Compte-tenu de son expérience, du rôle qu’il a eu à jouer ou de ce qu’il représente dans la coalition, il aurait pu comme tous les autres leaders de la coalition, attendre que le processus inclusif des discussions, d’échanges, de débats pour affiner les positions arrive à terme pour se prononcer. C’est regrettable! Maintenant je pense qu’il va falloir qu’il tire les conséquences de cette déclaration. Il ne peut être dans une majorité sortir faire une déclaration qui peut être source de perturbations, de bouleversements, de divisions et de tergiversations et rester encore président du CSE, avoir ses ouailles dans le gouvernement. L’un ne va pas sans l’autre… Je lui rappelle que le président Abdoulaye Wade en 1992/93 avait décidé de se présenter lorsqu’on était dans un gouvernement d’union, il en avait tiré les conséquences de même qu’en 2000. Je n’attends pas moins de Idrissa Seck… », a dit Oumar Youm. « Je m’offusque contre ses propos vis-à-vis du président Abdoulaye Wade » Le 2e point que je voudrais aborder c’est de vous dire que je suis extrêmement outré du traitement réservé au président Abdoulaye Wade par Idrissa Seck. Parce que j’ai eu l’impression par endroit que ce point de presse était un point de presse pour critiquer Abdoulaye Wade, pour l’injurier et le jeter en pâture. Je ne suis pas du parti démocratique Sénégalais, nous avons même eu des contradictions à un moment, nous avons quitté le Pds pour former l’Apr, mais je pense que le président Abdoulaye Wade ne mérite pas cette déclaration, ces jugements portés sur lui. Ce traitement dégradant fait par Idrissa Seck, je m’en offusque et je condamne ce qui a été dit sur Abdoulaye Wade qui se trouve être notre référence », déplore le président du groupe parlementaire de Bby, El Hadj Oumar Youm..

