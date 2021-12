ADVERTISEMENT

« Cette mobilisation aujourd’hui encore plus que jamais, c’est dire que l’attractivité et l’attraction de la coalition Benno Bokk Yakaar est aujourd’hui encore valable plus que jamais . C’est la coalition qui rassure, c’est la majorité qui assure et c’est le projet politique auquel les sénégalais ont confiance », a déclaré Pape Mahawa Diouf porte parole de la coalition Benno Bokk Yakaar ce mardi lors d’une cérémonie de Sargal Macky Sall organisée par les femmes de Nord foire dont il était le parrain.

Il estime, « c’est grâce à cela que nous allons gagner et surtout grâce à la qualité de nos listes et de nos représentants dans toutes les localités ». Si le leader de la majorité à nord foire pense cela, c’est parce que « nous avons eu une journée magnifique en couleur où les jeunes, les femmes et les notables des cités de yoff se sont mobilisés pour faire un Sargal au président de la République dans notre localité, pour les responsabilités , les considérations et surtout la confiance porté en ma modeste personne sur diverses missions politiques et notamment dans le cadre de l’Etat. Il y’a eu beaucoup d’activités culturelles parce que les gens ont voulu fêter le fait que je sois un fils du terroir et aussi manifester toutes leurs satisfactions à l’endroit du Président Macky Sall », affirme-il.

Il précise aussi que la cérémonie est pour « mobiliser les acteurs dans le cadre de la campagne à venir, mobiliser toutes les forces vives pour que le 23 janvier avant 17h comme d’habitude ici la chose soit dite, et que la victoire de benno Bokk Yakaar soit incontestable aux bureau de l’école japonaise. Et ce n’est pas une nouveauté. Tous ceux qu’on a vu ici habitent ce quartier là, et sont de responsables politiques de premier plan qui travaillent en collaboration avec nous depuis bientôt une dizaine d’années ».

Investi à la liste de yoff, l’actuel directeur de l’ASPT, rappelle « aujourd’hui je suis là en tant qu’investi sur la liste de yoff et c’est à ce titre que nous avons engagé cette communion avec les populations dont le but premier est d’abord de remercier le président de la République , ensuite de rappeler les troupes dans la perspective des élections à venir. Ainsi, ce que nous avons vu ici nous rassure à plus que titre quant à la capacité de nos forces politiques ».

Pape Mahawa affirme ainsi tout son engagement au côté du Président Macky Sall, « l’information de taille aujourd’hui est encore une fois d’affirmer notre engagement indéfectible pour servir les populations de Yoff. Dans ce combat au service du peuple sénégalais, nous avons comme leader le président de la République et nous sommes au service du peuple sénégalais et du peuple de Dakar. Et dans ce service nous n’avons qu’un seul patron, et il s’appelle Macky Sall . C’est avec lui que nous comptons servir les sénégalais et c’est uniquement avec lui que nous comptons servir le peuple de Yoff », conclut-il.