Xalimanews: Les responsables de la Compagnie sucrière du Sénégal estiment que la situation actuelle de pénurie est artificielle, et «créée pour pousser l’Etat à, soit procéder à une augmentation du prix du sucre ou alors, permettre à certains d’importer sans avoir à s’acquitter des droits de douane», a rapporté Le Quotidien. Louis Lamotte indique que le lundi dernier, les réserves de la Css à Richard Toll, comprenaient 27 mille tonnes de sucre, et les camions de commerçants se faisaient livrer, jusqu’à hier, sans aucune entrave. «C’est dire que s’il y a tension sur le marché, ce n’est pas du fait de la Css mais de certains gros commerçants, qui font de la rétention de marchandise». Ces spéculateurs seraient bien connus même des services de l’Etat, ainsi que leurs motivations. Il se dit que certains gros commerçants auraient en leur possession des Déclarations d’importation des produits alimentaires (Dipa) pour importer jusqu’à 7000 tonnes. L’ennui pour ces personnes, est que les prix sur le marché international ont connu une hausse qui les obligerait à vendre leurs produits plus chers. D’où, assure Louis Lamotte, la situation de pénurie. Cette stratégie aurait d’ail¬leurs commencé à payer, puisque certaines échoppes de la capitale écoulent le kilo de sucre à 750 francs Cfa au lieu de 600, tandis que d’autres déclarent tout simplement être en rupture de stock. Et tout le monde, commerçants comme producteurs, met en avant l’amateurisme de la ministre Assome Diatta dans la gestion de ce dossier.

