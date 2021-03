L’armée, force de défense n’a pas vocation à intervenir à l’intérieur des frontières, en violation flagrante de sa mission. Cela fragilise la démocratie et porte atteinte à la stabilité des institutions dont elle préserve l’existence au détriment du droit inaliénable du peuple à manifester pour montrer son rejet de mesures impopulaires et démocraticides imposées par un État aux abois qui a décidé de museler aussi bien ses caciques que son opposition représentative, pour le même délit d’ambition politique. Si les régles de droit avaient été appliquées et le dialogue privilégié, nous n’en serions pas là. Nous assistons avec l’irruption de l’armée dans nos quartiers à un affaissement de la démocratie dans notre pays, et à un recul qui nous plonge dans l’Afrique post coloniale. Dans tous les pays de cette époque où la survie du régime était due à sa sécurisation par l’armée, cela a abouti à un coup d’Etat militaire. Gageons que nous n’en arriverons pas là, mais disons nous que cette situation nous plonge dans une voie sans issue, surtout que les médiateurs traditionnels ont décidé de s’en laver les mains. Le Sénégal bascule lentement mais surement vers une confiscation des libertés individuelles constitutives d’un État de droit que nos aînés auront contribué à bâtir au prix du sacrifice de leurs vies. Macky Sall a défié le peuple sénégalais. S’il réussit son forfait, demain ce sera la dictature. Oui, et nous en serons les complices lâchement silencieux. « Une nation périclite quand l’esprit de justice et de vérité se retire d’elle ». Nous sommes tous avertis.

