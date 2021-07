« Je le dis depuis plusieurs mois : un Cte ne doit pas avoir une seule centrale d’oxygène. Il faut toujours deux centrales d’oxygène. Au niveau du Service des maladies infectieuses, nous en avons trois plus un back-up pour les bouteilles d’oxygène. Parce qu’une centrale peut tomber en panne et là, nous pouvons perdre des malades », a expliqué le Pr Seydi. Il fait remarquer que « perdre une vie humaine que l’on pouvait sauver n’est pas quelque chose de banal. Il faut qu’on veille à cette qualité d’oxygène. Il y a très souvent des pannes d’oxygène et ce n’est pas seulement à Fann. C’est arrivé à Dalal Jamm et ailleurs. Il faut absolument et de manière définitive régler ces problèmes d’oxygène qui peuvent exister durant la prise en charge ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy