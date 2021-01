XALIMANEWS- La Task force républicaine engage le combat contre Pastef. Un de ses membres, Salihou Keïta, rappelle, dans un entretien accordé à nos confrères du journal LeQuotidien, que l’Apr a vaincu le Pds, donc Pastef ne peut pas faire le poids devant ce parti dirigé par Macky Sall: » l’Apr est un parti qui incarne une certaine légitimité politique et historique dans ce pays. Politiquement, Pastef est à l’étape biberon. J’ai parfois envie de rigoler de la manière dont se comporte souvent son leader. Il n’y a pas photo entre l’Apr et Pastef. Nous, on a connu le Pds, un parti qui existe depuis très longtemps et qui a un parcours. Les Libéraux étaient au pouvoir, on les a affrontés et battus avec notre leader Macky Sall en tête. On dit que Ousmane Sonko est le candidat de la jeunesse, mais les jeunes, c’est 62% de la population. Pourquoi Sonko n’est pas élu ? S’il est arrivé 3ème à la dernière Présidentielle, c’est parce qu’il a trouvé des conditions favorables. Ce n’est pas Sonko qui va nous faire trembler. En tant que membre de la Task force républicaine, je pense que le combat, c’est entre Ousmane Sonko et nous. Nous sommes tous de la même génération. Le Président Macky Sall n’a pas d’alter ego sur l’échiquier politique », a indiqué le directeur du CICES.

