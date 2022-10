A l’instar de la communauté internationale, l’ONG Direct Aid Society a célébré la journée mondiale de la vue. A cet effet, un camp de chirurgie de la cataracte pour une semaine se tient à l’hôpital de Yeumbeul. Durant ces sept jours de camp, environ 1500 cas de cataracte seront pris en charge par des médecins spécialisés de « Eyes of the World ».

La célébration de la journée mondiale de la vue qui a coincidé avec ce camp de chirurgie de la cataracte a été une occasion pour imaugurer la nouvelle unité d’ophtalmologie avec l’installation d’un matériel médical flambant neuf de dernière génération entièrement financée et équipée par l’ong humanitaire koweitienne.

Selon son Directeur général qui s’en réjoui grandement: « si nous sommes là aujourd’hui, c’est pour montrer aux populations notre engagement auprès des autorités sénégalaises dans le combat contre la cécité », a laissé entendre Mohamed Ahmed Sneiba. En ce qui concerne le choix de Yeumbeul M. Sneiba dira: « nous avons, depuis 2017, un partenariat avec le ministère de la santé depuis quelques années en vue d’organiser des camps de chirurgie spécialisés et ici à Yeumbeul on trouve le matériel nécessaire pour pouvoir faire le travail avec les spécialistes dans les meilleures conditions en respectant aussi et surtout les normes de sécurité et nous comptons pérenniser ces actions puis qu’elles sont étendues sur toutes les régions du pays en plus de la formation des médecins sur la dernière technologie dans ce domaine appelée phaco depuis l’année dernière « , a-t-il conclu.

Le représentant du ministre de la santé et de l’action sociale, Khadim Gueye, sous-préfet de Yeumbeul a pour sa part magnifié « l’apport considérable en matière de santé oculaire », de l’ONG Direct Aid et du centre de santé pour ce qui est fait pour la population et pour l’État du Sénégal: « Coïncidence heureuse, nous célébrons aujourd’hui la journée de la vie donc ces populations qui sont là présentes pourront témoigner de l’excellent effort que l’État est en train de faire avec ses partenaires pour améliorer la santé oculaire », indique le sous-préfet.

En plus de la prise en charge des cas de cataracte, l’ONG a mis à la disposition du centre de santé du matériel leur permettant de pérenniser les acquis. Ainsi, le sous préfet engage le médecin chef de district en rapport avec les collectivités territoriales et le CDS à faire très bon usage du de ce matériel : « c’est du matériel de dernière génération, les structures de santé qui en disposent au Sénégal ou même dans la sous-région ne sont pas très nombreuses. Si nous au niveau de Yeumbeul, nous avons la chance de le recevoir, notre devoir est de le préserver et de l’entretenir pour l’intérêt général des populations », indique-t-il.

Abondant dans le même sens, l’adjoint au maire de la commune de Yeumbeul Nord remercie l’ONG d’avoir apporté « son soutien incommensurable à toute la population de Yeumbeul en particulier et du Sénégal en général ». En sa qualité de secrétaire exécutif du centre de santé de Yeumbeul, Pape Abdou Seck trouve que cette initiative participe dans la lutte contre les problèmes oculaires dans ce contexte de célébration de la journée internationale de santé oculaire.

Pour sa part, Dr Pape Samba Dièye, médecin chef du district sanitaire de Yeumbeul magnifie cette collaboration qui leur a permis d’atteindre les objectifs de prise en charge de la cataracte au niveau de la structure sanitaire en contribuant dans l’équipement de l’unité d’ophtalmologie qui leur permettra de prendre en charge les affections populaires les plus courantes.

Pour cette année, le ministère de la santé avait un objectif de 15 mille cas de cataractes à opérer et les camps de chirurgie de la cataracte ont, fortement contribué à plus de 90% au niveau national. « Si on prend le cas de Yeumbeul, sa collaboration avec Direct Aid a fortement contribué à l’atteinte des objectifs », s’est-il réjoui.

Aly Saleh