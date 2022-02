Le déficit de la balance commerciale du Sénégal s’est atténué de 35 milliards de FCFA (52,5 millions d’euros), en rythme mensuel durant le mois de décembre 2021 comparé au mois précèdent, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) basée à Dakar, informe financialafrik.



Ce déficit est estimé par la DPEE à 147,8 milliards de FCFA contre 182,8 milliards de FCFA au mois de novembre 2021. <>, souligne la DPEE. Par conséquent, le taux de couverture des importations par les exportations s’est hissé à 55,2% en décembre 2021, soit une amélioration de 5,7 points de pourcentage par rapport au mois précédent.

Les exportations de biens, évaluées à 249,2 milliards de FCFA au mois de décembre 2021, sont ressorties en hausse de 5,6% par rapport au mois précédent. Selon la DPEE, cette situation traduit essentiellement la consolidation des exportations d’acide phosphorique (+13,8 milliards), de produits pétroliers (+8,1 milliards) et de produits alimentaires (+3,2 milliards). S’agissant des exportations de produits alimentaires, la DPEE souligne qu’elles se sont renforcées grâce aux ventes extérieures de légumes frais (+2,6 milliards) et de produits halieutiques (+2,1 milliards). Toutefois, cette hausse est amoindrie par les ventes à l’étranger d’or brut (-7,9 milliards), d’engrais minéraux et chimiques (-2,7 milliards), de ciment (-2,5 milliards), de titane (-1,9 milliard) et de zircon (-1,7 milliard), sur la période.

En glissement annuel, les exportations de biens ont augmenté de 61,4% (+94,7 milliards), reflétant ainsi la progression des exportations d’acide phosphorique (+34,8 milliards), d’or non monétaire (+15,2 milliards), de produits pétroliers (+9,2 mil- liards), de produits alimentaires (+7,2 milliards), de titane (+4,9 milliards), de zircon (+2,7 milliards) et d’engrais minéraux et chimiques (+1,2 milliard). La hausse des exportations de produits alimentaires est liée au renforcement des ventes extérieures de produits halieutiques (+6,1 milliards) et atténuée, toutefois, par les ventes de produits arachidiers (-1,1 milliard).

Concernant les importations de biens, la DPEE note qu’elles sont passées de 475,7 milliards de FCFA en novembre 2021 à 451,1 milliards au mois de décembre 2021, soit un repli de 5,2% en valeur relative. << Ce repli reflète la baisse de la valeur des importations de produits alimentaires (-17,5 milliards), de produits pétroliers (-9,4 milliards) et de véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles (-4,4 milliards)>> signale la DPEE. Le recul des importations de produits pétroliers est lié à celui des achats extérieurs d’huiles brutes de pétrole (44,1milliards), atténué toutefois par le renforcement des achats de produits pétroliers raffinés (+34,7 milliards). Dans le même sillage, la contraction des importations de pro- duits alimentaires est consécutive aux baisses enregistrées dans les achats de riz (-5,9 milliards), de maïs (-5,7 milliards) et de froment et méteil (-1,4 milliard).

Cependant, les importations de machines, appareils et moteurs et de produits pharmaceutiques ont atténué ce fléchissement en affichant des hausses respectives de 12,5 milliards de FCFA et 1,8 milliard de FCFA, en rythme mensuel.

En glissement annuel, les importations de biens ont crû de 26,7% (+95,1 milliards) sous l’effet de l’augmentation des achats extérieurs de produits pétroliers (+29,0 milliards), de machines, appareils et moteurs (+28,7 milliards) et de produits alimentaires (+9,7 milliards).

S’agissant des produits alimentaires, la DPEE explique que leur hausse est fortement tirée par l’accroissement des importations de riz (+6,5 milliards) et de froment et méteil (+6,2 milliards) comparativement à la même période de l’année 2020. En revanche, les importations de produits pharmaceutiques ont affiché une baisse de 3,8 milliards de FCFA.