L’ACSIF lance ainsi un appel à l’Etat du Sénégal et à la Bceao pour qu’ils prennent leurs responsabilités sur cette question. «Nous n’accepterons pas que d’autres tracasseries viennent s’ajouter aux tracasseries que les usagers sont en train de vivre. Nous allons combattre cette mesure par tous les moyens, parce qu’elle a un but purement lucratif. C’est un gain de 3 milliards de francs Cfa que la Cbao va faire avec l’effectivité de cette mesure. Si cette mesure passe, toutes les autres banques vont l’appliquer», prévient M. Cissé. Si cette mesure n’est pas retirée, l’ACSIF compte à partir de la semaine prochaine bloquer, sur l’ensemble du territoire national, toutes les agences de la Cbao Sénégal. Réparer les dysfonctionnements causés aux usagers par les opérateurs de téléphonie Sur un autre registre, l’Acsif se réjouit des sanctions punitives et pécuniaires que l’autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) a pris contre Orange, à hauteur de 16,7 milliards de francs Cfa, Expresso 1 milliard Fcfa et Free à plus de 2,5 milliards Fcfa. Ainsi Famara Cissé et ses collègues demandent-ils à ce qu’une partie de cette manne financière serve à soulager les populations qui ont été victimes des disfonctionnements de la qualité des services de ces opérateurs de téléphonie.

La Cbao Sénégal a décidé de supprimer le guichet unique. Une décision que l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (Acsif) qualifie de «forfaiture». «Aucun client de la Cbao n’a désormais la possibilité de retirer au-delà de 200 mille francs sur une agence, autre que l’agence dans laquelle il a ouvert son compte. Aucun client de la Cbao n’a non plus la possibilité d’émettre un chèque endossé par un autre particulier et que ce denier puisse retirer le chèque dans une autre agence. Aucun client de la Cbao, en ce qui concerne son compte d’épargne, n’a la possibilité de retirer dans une autre agence n’importe quelle somme. Ce qui est une forfaiture, un manque de respect et un manque de considération vis-à-vis des usagers de cette institution financière», a dénoncé le président de l’Acsif Famara Ibrahima Cissé lors d’une conférence de presse hier, vendredi 18 février.

