Lors d’une rencontre avec le président Emmanuel Macron à Bruxelles sur le thème de l’immigration, le Premier ministre italien Mario Draghi a jugé « inacceptables » les images de ces corps échoués. Depuis le début de l’année, au moins 685 migrants sont morts en mer en tentant de rejoindre les côtes européennes, d’après les chiffres de l’OIM. La grande majorité d’entre eux ont perdu la vie en Méditerranée centrale, au large de la Tunisie et de la Libye. Ce bilan pourrait être encore plus lourd : des « naufrages invisibles », dont personne n’a connaissance notamment en raison de l’absence de navires humanitaires dans la zone de recherche et de sauvetage (SAR zone), peuvent en effet se produire en mer loin des regards.

Selon la journaliste italienne, les corps ont été retrouvés samedi 22 mai sur la plage de Zouara par un habitant et ont été récupérés dans la journée par l’armée libyenne pour être enterrés au cimetière voisin d’Abu Qamash. Oscar Camps affirme lui en revanche que ces cadavres ont été « abandonnés pendant plus de trois jours ». Photos à l’appui, l’activiste montre le corps d’un petit garçon et d’un bébé recouvert par le sable au fur et à mesure des jours passés sur la plage.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy