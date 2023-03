Adama Sarr est allé plus loin et coince l’ancien édile: “S’il dit qu’il n’était pas recherché par la gendarmerie et qu’il était chez lui, il ment encore. Le jour où la gendarmerie a arrêté Diaray Sow et son acolyte Cissé, il a disparu. Les pandores ont débarqué chez lui mais il avait pris la poudre d’escampette”

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy