C’est donc un crime contre l’imagination que de critiquer un auteur qui a reçu le prix Goncourt. Il en vient que le prix Goncourt est plus qu’un prix qui récompense un talent de romancier, c’est un baromètre ou une valeur de civilisation. Tout le monde et les Sénégalais et sénégalaises notamment doivent se mettre à niveau et rattraper le temps perdu à faire autre chose.

Les prophètes des dieux du roman ont beaucoup prêché ces temps-ci et nous ont beaucoup sermonné sur nos obligations vis-à-vis du roman.

Critiquez un lauréat du prix Goncourt pour ses prises de position sur des questions de société et des intellectuels qui prétendent souvent ne vouloir donner de leçons à personne vous sortent des cours sur le roman, la fiction et l’imagination tout en esquivant soigneusement ce qui est reproché à cet auteur. Ils savent bien ce qu’ils font. Kou wax feegn. Kou bind feegn.

Pourtant du talent, Dieudonné en a au moins un peu mais on sait ce qu’il est advenu de lui quand il a fait de la dérision “haram” sur les juifs ! Cela ne veut pas dire pour autant que nous cautionnons ce genre de choses.

Et il n’est pas le seul à subir ou avoir subi les assauts impitoyables de nombreux censeurs en France, des politiques et intellectuels de tout bord et de tout acabit pour des raisons qui n’ont rien à voir avec son talent : procès sur procès, interdiction de se produire dans salles publiques, etc. Là on n’a pas voulu entendre parler de comédie, de fiction et d’imagination…

Après les pépites du prince Macron que des intellectuels sont allés lui chercher dans leur Afrique natale, les prophètes des dieux du roman Goncourt font régner la tyrannie du roman et l’idolâtrie du talent. Nous faisons partie de ceux et celles qui refusent de se prosterner.

But not least, Diary Sow vient nous cracher “tout ça, c’est pour vous dire : je vous emmerde !”, après tout ce qu’un peuple a fait et ressenti pour elle…

Mangui niaan akhou askanu Sénégal bagn ko dal pour cette gravissime faute morale. Wa Sénégal niooko diangal taxawuko diokhko seen alal nguir mou dem yeggali diangam moom mou dem yeggali reewandeem.

Ce serait pas mauvais quand même que le ministre Serigne Mbaye Thiam et les parents de Diary pour qui elle aurait encore une once de respect lui donnent les conseils requis.

Louko fi diar ! Weg sa askan ak sa rew soor euleuk doula yakkhal darra au contraire. Waaya kom xalela, Nioungui niaan sounou boroom mou defal ko tawfeeq bamou ximilikou dellou ci sagoom.

Mais on va encore nous dire que c’est du roman, de la fiction, de l’imagination…foutez-lui la paix, bayi leen xhalébi mou bind…

Comme disait l’autre, à certains moments, seuls les fous n’ont pas peur…

Wa Salam