A défaut de sans faute, du fait du nul heureux arraché à Lomé au stade de Kegué face aux Eperviers (1-1), jeudi dernier, les Lions du Sénégal qui feront sans Sadio Mané et Ballo Touré, devraient terminer en beauté en offrant la victoire à leurs supporters qui vont se déplacer au stade Lat Dior de Thies (19 heures). Avec 4 victoires et un nul en 5 matchs joués, les protégés d’Aliou Cissé qui trônent à la première place, pour 13 buts marqués et 4 encaissés vont acceuillir les Diables Rouges, derniers du groupe avec 3 points, pour 3 nuls et 2 défaites.

