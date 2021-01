«Diary est vivante, elle va bien. Il faut la laisser tranquille, qu’on arrête de parler d’elle. Il faut surtout lui laisser le temps de faire ses choix et de revenir si elle en a envie. Une chose est sûre elle s’exprimera un jour ou l’autre, demain dans un mois ou dans un an », confie au Parisien-Aujourd’hui en France « l’une des personnes les plus proches de Diary Sow ». Selon « cette intime » que cite le journal, « le projet de disparition aurait été conçu au moins quelques jours voire quelques semaines en amont ». Le Parisien d’ajouter : « La pression scolaire qui règne en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles d’ingénieurs y serait étrangère. Quant à l’hypothèse d’une escapade personnelle, envisagée dans ce type de disparition, elle ne semble pas avoir plus de consistance ». D’après la même source, Diary Sow aurait seulement voulu « reprendre sa vie en mains ». A noter que selon M6, «Diary Sow (…) a fait savoir à la PJ (ndlr, Police judiciaire) parisienne par une connaissance qu’elle allait bien, qu’elle avait fait le choix de partir et qu’elle n’était pas sous emprise. Les policiers attendent un contact direct ».

