Des agents du ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle étaient à Vélingara pour un forum sur l’orientation scolaire et

professionnelle. Les groupements féminins qui s’étaient le plus déplacés, ont étalé au grand jour les contraintes auxquelles leurs initiatives entrepreneuriales sont confrontées.

Le Service national d’orientation professionnelle (Snop) a tenu un forum, mercredi passé, sur l’orientation scolaire et professionnelle à l’intention des jeunes bacheliers, des porteurs d’initiatives entrepreneuriales et des jeunes et femmes en entreprise. Ont pris une part très active à cette rencontre, le Fonds de financement de la formation professionnelle (3Fpt), la Délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/fj), le Service départemental du développement communautaire, le Bureau départemental de Sénégal services (Pôle emploi). Si les jeunes scolaires ne se sont pas bousculés à l’esplanade du Service Pôle emploi, pour cause des «navétanes» et de la pluiecertainement, les femmes membres de groupements féminins ont fait le déplacement en masse. Aïssatou Seck Diouf, psychologue-conseillère à Snop, déclare : «Nous avons pris cette initiative pour donner des informations collectives afin d’offrir aux jeunes une occasion de s’exprimer, de poser des questions par rapport aux offres de formations professionnelles et à leur orientation après le Bac. Inciter les jeunes à aller vers la formation professionnelle ainsi que sur les autres choix d’orientation et de reconversion.»

Qu’à cela ne tienne, les femmes ont, quant à elles, exposé des produits issus de leurs unités de transformation agroalimentaire, de l’aviculture, de la couture, du maraîchage, de la teinturerie. Elles ont écouté des communications sur les opportunités de financement et de formation ainsi que les filières et les critères d’éligibilité. Sur les étals, les emballages et leur étiquetage ont eu le don de mettre à nu les insuffisances des produits finis des femmes du Fouladou. Occasion saisie par Banda Wara Diop, coordonnateur du pôle sud de 3Fpt, pour justifier la tenue de cette rencontre. Il a renseigné : «Sur les emballages, nous avons clairement décelé quelquesproblèmes liés à l’emballage, liés à l’étiquetage, aux techniques de conservation. C’est là où le 3Fpt est désormais attendu pour accompagner ces femmes entrepreneures à développer leurs activités et le tissu économique et social.»

Mme Oumy Sène Thiam, directrice du Centre de formation professionnelle (Cfp) de Vélingara, a remarqué, à son tour, d’autres besoins en formation des groupements féminins. Elle a noté : «Il faut une formation en éducation financière pour faciliter la mobilisation de ressources propres pour financer sa propre entreprise et, après, l’Etat pourrait intervenir pour aider au développement des projets et des compétences. Et puis, les groupements ont besoin de formation en entreprenariat : comment entreprendre, comment mettre en forme une idée de projet et comment rédiger un projet. Le marketing est très important en termes de présentation des produits et de leur étiquetage.»

Les membres des Gpf qui ont fait le déplacement se sont plaints du nombre élevé de demandes de financement restées sans suite, soit pour développer leurs projets, soit pour démarrer une nouvelle initiative entrepreneuriale.

Le coordonnateur technique du Pôle emploi de Vélingara, Souleymane Barry, a invité les jeunes de la localité à se rapprocher du Pôle emploi qui prend beaucoup d’initiatives pour leur employabilité. «On a démarré une formation en sécurité routière, Code de la route et conduite automobile pour 141 jeunes et on a enregistré plus de 500 demandes d’emploi», a-t-il indiqué.