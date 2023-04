La présentation du drapeau est un moment solennel et symbolique pour les élèves de la police nationale. Elle marque leur engagement à servir leur pays. Et, le Directeur de la formation montre son soutien à la nouvelle génération d’agents de la force publique et son engagement pour la sécurité et la stabilité du pays.

