Néanmoins, «je voudrais vous donner les assurances que le gouvernement a rétabli l’ordre et il va continuer à rétablir l’ordre et surtout continuer à assurer la tranquillité des personnes et des biens aussi bien sénégalais que non sénégalais vivant parmi nous, aussi bien les institutions du Sénégal que les institutions internationales implantées ici à Dakar».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy