La ville de Thiès, était le point de ralliement des équipes de la zone centre. Chez les garçons, à l’issue des 2 journées du samedi et dimanche, toutes les 4 équipes on pu disputer 3 rencontres, au cours desquelles, le CNEPS de Thiès a réalisé la bonne opération en remportant tous ses matchs devant Police (3 sets à 1), EPT (3 sets à 0) et Khombole (3 sets à 0), ne concédant qu’un set devant la formation policière. L’équipe de la Police a comptabilisé 2 victoires face à Khombole et EPT sur le même score (3 sets à 0).

